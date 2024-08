O treinador madeirense Leonardo Jardim pode suceder a Roger Schmidt no comando do Benfica, avança a SIC.

Recorde-se que o treinador madeirense está sem clube depois de, na última época, ter orientado o Al-Rayyan, do Qatar. De acordo com a estação televisiva, o Benfica já terá iniciado negociações com o intuito de contratar Leonardo Jardim para o comando técnico dos ‘encarnados’.