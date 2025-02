O treinador madeirense, Leonardo Jardim foi oficialmente apresentado pelo Cruzeiro, na tarde desta segunda-feira, dia em que também comandou o primeiro treino.

Jardim desembarcou em Belo Horizonte no sábado, teve um primeiro contacto com o plantel no almoço de domingo e acompanhou, a derrota frente ao Atlético-MG, acompanhado pela esposa e pelos membros da equipa técnica.

Leonardo Jardim foi apresentado ao lado de Pedro Lourenço, dono da SAD do Cruzeiro, e Pedro Júnio, vice-presidente. Lourenço ressaltou que houve concorrência na negociação com o técnico e ressaltou que a escolha do treinador em aceitar a proposta foi puramente técnica, não financeira.

“Não foi fácil essa luta para trazer um técnico da envergadura do Jardim. É muita concorrência, mas nas conversas ele optou para vir ao Cruzeiro. Não foi pelo dinheiro. Ele não veio por ser a melhor oferta, ele veio porque achou interessante as conversas, o que nós pensamos de futebol. Ele preferiu vir para o Cruzeiro”, disse.

“Não foi por questões financeiras que aceitei este convite. Foi uma opção de vida vir para o Brasil, que é o país do futebol, o país com mais talentos no mundo”, adiantou Jardim.