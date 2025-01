O Benfica venceu em Turim a Juventus, por 2-0, com golos de Pavlidis (16’) e Kokçu (80’), enquanto o Sporting empatou (1-1) em Alvalade diante do Bolonha. A equipa italiana marcou primeiro, por Pobega (21’), mas o Sporting empatou por Harder, ao minuto 77.

O Benfica terminou a fase de liga no 16.º lugar, com 13 pontos, enquanto o Sporting posicionou-se no 23.º posto, com 11 pontos.