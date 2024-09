O Benfica venceu o Santa Clara no Estádio da Luz, por 4-1, num encontro que marcou a estreia do novo treinador, Bruno Lage.

Vinicius Lopes fez o golo do Santa Clara, logo no primeiro minuto, mas o Benfica virou o marcador com golos de Aktürkoğlu (28’), Florentino (34’), António Silva (48’) e Di Maria (58’).

Com o triunfo o Benfica passa a somar 10 pontos, no terceiro lugar, enquanto o Santa Clara mantém os 9 pontos, no 6.º lugar.