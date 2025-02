O treinador do Benfica, Bruno Lage, advertiu hoje que os ‘encarnados’ não podem pensar nos confrontos anteriores contra o Mónaco, na Liga dos Campeões de futebol, nem “jogar com o resultado” da primeira mão do play-off.

O Benfica já visitou os monegascos duas vezes na presente temporada e saiu sempre vitorioso, por 3-2 na fase de liga e por 1-0 na primeira mão da eliminatória de acesso aos oitavos de final.

Mas, questionado sobre o que espera deste adversário na terça-feira, o treinador preferiu colocar o foco na sua equipa.

“Mais importante do que o ‘tipo’ de Mónaco é o ‘tipo’ de Benfica. É um Benfica que não pode pensar nas duas vitórias anteriores, nem jogar com o resultado. A nossa determinação tem de ser fazer um grande jogo, estar na nossa melhor versão de ‘Champions’ e fazer um resultado que nos permita seguir em frente”, respondeu Lage, em conferência de imprensa, no Seixal.

Por isso, quando confrontado com a aproximação ao Sporting no campeonato, voltou a virar o “foco total” para “o jogo de amanhã [terça-feira]” e recusou eleger competição prioritária para gerir o plantel.

“O Benfica tem de dar uma boa resposta a cada momento. E o momento é de Liga dos Campeões e nós temos de apresentar sempre o melhor ‘onze’ para seguir em frente na prova”, vincou.

Sobre a situação clínica do plantel, o técnico confirmou que “Tomás [Araújo] está disponível” para o encontro com os franceses, assim como António Silva, que terminou o encontro com o Santa Clara com queixas físicas.

“Não vejo que haja grande preocupação com o António [Silva] e o Tomás [Araújo]. Podem estar disponíveis para o jogo, porque estiveram no treino”, adiantou o treinador.

Ainda sobre a vaga de lesões que tem assolado o plantel do Benfica, mas também do Sporting, Lage lamentou que não haja “o tempo mínimo de recuperação entre os jogos”, mas considerou que o elevado número de lesões tem sido “transversal” a todos os clubes.

“O Fabrizio Romano [jornalista italiano especializado em transferências de futebol], entre janeiro e fevereiro, tem apresentado mais lesões do que novas contratações. Por isso, tem sido uma coisa transversal”, constatou.

Ainda sobre as dificuldades que o Mónaco pode causar, a mensagem do treinador parece ter sido bem assimilada pelos jogadores, uma vez que, momentos antes, também o médio Orkun Kökçü afirmou que a equipa tem de “ir para o jogo como se nunca tivesse jogado contra eles [Mónaco]”.

“Não podemos relaxar, não podemos entrar lentos. Temos de estar preparados e o treinador já disse hoje que temos de estar prontos e não podemos sentir que vai ser fácil. Vamos entrar fortes e queremos terminar bem o jogo”, afirmou o internacional turco.

O Benfica recebe o Mónaco na terça-feira, em partida da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, com início previsto para as 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem do sueco Glenn Nyberg.

A equipa orientada por Bruno Lage venceu a primeira mão por 1-0, no Mónaco, já depois de também ter vencido fora o mesmo adversário, por 3-2, na fase de liga, onde se apurou em 16.º lugar, com 13 pontos, resultantes de quatro vitórias e um empate em oito jogos.

Já o Mónaco, orientado por Adi Hutter, segue em quarto lugar na I Liga francesa e apurou-se para o play-off em 17.º lugar da fase de liga, com o mesmo registo de pontos, vitórias e empates do que o Benfica.