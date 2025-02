O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, felicita a atleta madeirense Jéssica Rodrigues por se ter sagrado campeã do mundo de juniores em patinagem de velocidade no gelo.

“É um enorme orgulho para a Região ver Jéssica Rodrigues consagrada como a primeira portuguesa a conseguir um título mundial na modalidade de desportos de inverno. Congratulo, também, com grande entusiasmo a atleta madeirense Francisca Henriques pelo quarto lugar alcançado na mesma prova”, elogia Rodrigues.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira enaltece, ainda, o trabalho empenhado dos clubes na promoção do desporto e desta da modalidade em particular, “um trabalho que é de saudar vigorosamente, principalmente numa região onde não existem condições de neve para treinar ao mais alto nível”.

“As madeirenses brilharam na disciplina de Mass Start no Campeonato do Mundo que se realizou em Collalbo, Itália, e trouxeram para a Madeira resultados extraordinários. Às atletas, aos seus treinadores e aos clubes que representam, desejo as maiores felicidades desportivas e pessoais”, remata o presidente da ALRAM.