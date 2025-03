Bom dia!

O vice-campeão regional, que voltará a discutir o troféu absoluto com Miguel Nunes, junta Miguel Caires e Rui Jorge Fernandes a essa disputa este ano.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o futebol. No Nacional, Garcia desperta interesse. O lateral-direito chama a atenção de emblemas da Arábia Saudita, Brasil e Portugal.

Já no Marítimo, destituição será decidida a 27 de março. A reunião magna decidirá o destino da direção liderada por Carlos André Gomes. Ontem, os sócios reuniram com os representantes da Mesa da Assembleia Geral, onde foram abordados procedimentos. O Marítimo também desmente um alegado despedimento coletivo.

Saiba ainda que João Mota quer ganhar tudo na Jordânia. O técnico português, com passagens como jogador pelo União e Câmara de Lobos, quer vencer todas as provas nacionais ao serviço do Al Hussein.

