João Silva assumiu a liderança do Rali da Ribeira Brava e parte amanhã na frente com Miguel Nunes no segundo lugar, a apenas 1,8 segundos. Miguel Caires é terceiro, a 3,5 segundos do líder.

Na primeira 1.ª PEC, destaque ainda para Rui Jorge Fernandes (Skoda Fabia rally2), Vítor Sá (Alpine) e Artur Quintal (Skoda Fabia Rally2).

Na 2.ª PEC, Miguel Caires respondeu com força e foi o mais rápido, demonstrando que quer estar na luta pela vitória.

João Silva ficou em segundo e Miguel Nunes foi terceiro. Rui Jorge Fernandes repetiu o quarto lugar, enquanto Artur Quintal fechou o top cinco, passando por Vítor Sá.

Durante a prova, os pilotos queixaram-se de alguns pingos de chuva, sendo Paulo Mendes o piloto azarado, que com o seu Porsche furou e ainda deu um pequeno toque.

A luta pela vitória promete ser intensa durante este sábado, com mais oito classificativas.