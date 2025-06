A dupla João Silva/Luís Rodrigues partiu na frente do Rali da Ribeira Brava, após as duas primeiras classificativas. Miguel Nunes/João Paulo seguem na segunda posição enquanto Miguel Caires/Jorge Carvalho são terceiros a 3,5 segundos do líder.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o futebol. No Marítimo, Vítor Matos trabalhava com Klopp. Contratação do novo treinador está bem encaminhada. Negócio deverá ser válido por duas épocas.

Na Seleção, João Neves quer mais uma festa. Depois de celebrar na Champions com o PSG, o médio quer vencer a Liga das Nações à custa da Espanha

Nesta edição, destaque ainda para o ténis de mesa. Santa Teresinha faz história na Taça da Madeira.