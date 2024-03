João Silva venceu a primeira passagem pela classificativa da Fonte de Santo António, sendo dois segundos mais rápido que Miguel Nunes e reduzindo assim a desvantagem na geral para 7,4 segundos.

Na sétima e antepenúltima classificativa do Rali do Marítimo/Município de Machico, João Silva fez um tempo de 6:06.2, com Miguel Nunes a finalizar com 6:08.2. Miguel Caires fez o terceiro melhor tempo, com 6:22.2.