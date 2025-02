João Nívea é o novo treinador da equipa sénior da Camacha, clube que está no Campeonato de Portugal.

O jovem técnico, de 34 anos, chega ao clube após uma passagem breve pelo Vilaverdense, da Liga 3, e assume o desafio de orientar a equipa até ao final da presente temporada.

O técnico, que já conta com experiência no Campeonato de Portugal, objetiva a manutenção da equipa na competição, igual pretensão da direção do clube.