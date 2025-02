A madeirense Jéssica Rodrigues sagrou-se, este domingo, campeã do mundo de juniores em patinagem de velocidade no gelo.

No Campeonato do Mundo de juniores, que decorre em Itália, a jovem patinadora madeirense venceu na final de Mass Start com o tempo de 7:10.37. A também madeirense Francisca Henriques, ficou na quarta posição, com o tempo de 7:57.98.

Em declarações à Rádio Calheta e ao JM, Jéssica Rodrigues explicou que o título foi o resultado de muitos anos de trabalho.

“Sinto-me muito feliz e concretizada”, frisou a atleta, antes de contar como se desenrolou a prova. “Consegui estar bem colocada. A meio da prova estávamos divididos em dois pelotões e percebi que o segundo pelotão não ia conseguir alcançar-nos tão rapidamente.”

O treinador Alípio Silva mostrou-se contente com o resultado, mas não escondeu a surpresa, tendo em conta o pouco tempo que as atletas madeirenses levam na prática desta modalidade, bem como pelo facto de não existirem condições de neve na Região para treinar ao mais alto nível.