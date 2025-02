Bom dia!

A patinadora madeirense Jéssica Rodrigues chegou ao título mundial com pouco mais de quatro anos na vertente de patinagem no gelo. Ao JM, admite que não esperava uma evolução tão rápida e não descarta a profissionalização no futuro.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o atletismo. Jardim da Serra de bronze. Madeirenses garantiram pódios na I Divisão nacional de clubes em pista curta. GD Estreito também esteve em foco.

Quanto ao futebol, Nacional melhora defensivamente e, no Marítimo, Carlos Daniel “assertivo” na finalização.

Saiba ainda que Borges pede ambição na Liga dos Campeões. O técnico do Sporting quer uma equipa corajosa para bater o Dortmund na 1.ª mão do play-off.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira!