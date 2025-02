Jéssica Rodrigues, atleta do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres e Campeã do Mundo de Juniores de Patinagem no Gelo, foi recebida hoje na Câmara Municipal da Calheta, onde foi homenageada pelo seu feito histórico.

O executivo camarário, que na madrugada de terça-feira deslocou-se ao Aeroporto da Madeira para receber a campeã mundial, fez questão de convidar a atleta para uma receção oficial nos Paços do Concelho. Jéssica Rodrigues fez-se acompanhar pelo seu treinador, Alípio Silva, pelo presidente do Clube, Francisco Casimiro, e ainda pelo atleta Afonso Silva, que também já conquistou o título de campeão mundial de patinagem de velocidade.

Alípio Silva agradeceu todo o apoio dado pelo Município ao longo dos últimos anos e sublinhou que “este título também pertence muito à Câmara da Calheta”.

Francisco Casimiro aproveitou a ocasião para reforçar os agradecimentos à Autarquia, sublinhando que estes apoios “serão cada vez mais necessários tendo em conta o elevado nível dos atletas e a necessidade de sair da Ilha para treinar e para competir, sobretudo quando se trata da modalidade de patinagem no gelo”.

Doroteia Leça, presidente em exercício, parabenizou uma vez mais a atleta Jéssica Rodrigues, “que apesar de residir no concelho vizinho treina num clube da Calheta e é como se fosse da terra”. “Queremos sempre o melhor para todos aqueles que vêm até nós e que querem crescer connosco”, justificando os apoios dados pela Autarquia. A autarca elogiou também o empenho do treinador e do próprio clube, sublinhando o “trabalho extraordinário” que tem feito junto dos seus atletas. Ficou, de resto, a promessa de continuar a apostar no Desporto, sempre com o foco nestes resultados, “mas principalmente na promoção da saúde e do bem-estar dos nossos jovens, incentivando-os a praticar atividade física”.

Jéssica Rodrigues agradeceu a todos aqueles que acreditam no seu potencial e que a têm apoiado de diversas formas, nomeadamente nas deslocações para poder competir. “Apesar de não ser de cá, vocês acolhem-me como se fosse”, destacou.

Entretanto, esta quinta-feira, na reunião de Câmara, foi já aprovado um voto de louvor à atleta, pelo título de campeã no Campeonato do Mundo de Juniores de Patinagem no Gelo, conquistado no último domingo, na prova de Mass Start, que decorreu em Collalbo, Itália.