II Liga: Três alterações no onze do Marítimo para receção ao Leiria

Face ao encontro no reduto do FC Porto B, o treinador Vítor Matos promoveu três alterações no onze titular do Marítimo para a receção desta noite à UD Leiria, relativa à 9.ª jornada da II Liga.
Frente a frente, nos Barreiros, vão estar duas equipas separadas por dois pontos. Os verde-rubros estão no 4.º lugar, com 14 pontos, enquanto os leirienses, treinados pelo madeirense Fábio Pereira, estão no 6.º posto, com 12.
O capitão maritimista Romain Correia recuperou da lesão e está de volta ao eixo da defesa, rendendo Rodrigo Borges. Já no meio-campo Vladan Danilovic e Carlos Daniel entram para os lugares ocupados por Ibrahima Guirassy e Marco Cruz no Olival.
Onze do Marítimo: Samú Silva, Xavi Grande, Romain Correia, Noah Madsen, Paulo Henrique, Vladan Danilovic, Raphael Guzzo, Carlos Daniel, Simo Bouzaidi, Adrián Butzke e Martín Tejón.
No banco de suplentes verde-rubro: Gonçalo Tabuaço, Igor Julião, Rodrigo Borges, Júnior Almeida, Ibrahima Guirassy, Marco Cruz, Francisco Gomes, Enrique Peña Zauner e Martim Tavares.
Onze da UD Leiria: João Bravim, Miguel Maga, José Pedro, Víctor Rofino, Albert Lottin, Bernardo Gomes, Miguel Pires, Jair da Silva, Pablo Fernández, Juan Muñoz e Jordan van der Gaag
No banco de suplentes leiriense: Salvi Carrasco, Marc Baró, Habib Sylla, Vasco Oliveira, Genaro Rodríguez, Lucho Vega, Daniel Borges, Victor Silva e Dieu Michel.
