II Liga: Nacionalista Lucas França eleito ‘Guarda-Redes do Mês’

Lucas França, guarda-redes do Nacional, foi eleito pela Liga Portugal como ‘Guarda-Redes do Mês’ da II Liga no período relativo a abril.

No mês em questão, o guardião brasileiro, de 28 anos, participou nas vitórias alvinegras frente ao AVS (2-1) e ao Belenenses (1-3) e ainda no empate no reduto do Paços de Ferreira (1-1). Já na partida frente ao Benfica B, disputada a 22 de abril, cumpriu castigo.

“Lucas França, do CD Nacional, é o vencedor do prémio de Guarda-Redes do Mês, referente a abril, da Liga Portugal SABSEG, tendo somado 18,95% dos votos.

O dono das redes alvinegras foi o mais votado pelos treinadores principais da competição, ultrapassando a concorrência de Manuel Baldé (FC Penafiel), com 15,03%, e Oláfsson (CD Mafra), com 13,07%.

É o segundo prémio na presente época para Lucas França, que já tinha arrecadado esta distinção no período correspondente a outubro/novembro”, escreve a Liga Portugal