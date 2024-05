II Liga: Nacional vence FC Porto B com ‘chapa 4’

O Nacional venceu este domingo o FC Porto B, por 4-0, em desafio da 32.ª jornada da II Liga, dando um passo importante nas contas da promoção.

No Estádio da Madeira, Chucho Ramírez inaugurou o marcador, após exemplar passe de Witi, aos 17’.

Quatro minutos depois os papéis inverteram-se e foi o ponta de lança venezuelano a servir o extremo moçambicano para o 2-0. À entrada da área, Witi rematou colocado.

Já na reta final da 2.ª parte, Chucho Ramírez, aos 87’, e Dudu, aos 90’+2 ampliaram a vantagem.

Onze do Nacional: Lucas França, João Aurélio, Paulo Vitor, Ulisses Wilson, José Gomes (André Martins Sousa, 46’), Vladan Danilovic, Luís Esteves (Sérgio Marakis, 86’), Carlos Daniel (André Alexandre Sousa, 69’), Gustavo Silva (Dudu Teodora, 86’), Chucho Ramírez (Rúben Macedo, 87’)e Witi Quembo.

O Nacional é 2.º classificado com 65 pontos, menos dois que o líder Santa Clara. Na perseguição estão o AVS , com 62, mas menos um jogo, e o Marítimo, com 60.

Já o FC Porto B, com 44 pontos, está no 7.º lugar.