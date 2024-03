II Liga: Marítimo recebe Belenenses com quatro alterações

O Marítimo recebe hoje o Belenenses nos Barreiros, a partir da 18h00, em jogo da 24.ª jornada da II Liga de Futebol e para este duelo o técnico Fábio Pereira operou três alterações face ao onze inicial que apresentou na última jornada, que se saldou com um empate (0-0) no terreno do Mafra.

A lateral-direita foi entregue a Tomás Domingos, que rendeu o castigado Igor Julião. No meio campo, nota para os regressos Diogo Mendes e Guirassy, por troca com Francis Cann e René Santos.

Na linha atacante, Burakov ficou no banco de suplentes para acomodar a entrada de Euller.

Onze do Marítimo: Amir, Tomás Domingos, Rodrigo Borges, Júnior Almeida, Fábio China; Diogo Mendes, Guirassy, Bruno Xadas, Euller, Platiny e Lucas Silva.

Onze do Belenenses: David Grilo; Tiago, Chapi, Duarte, Rúben Pina, Xavi, Rui Correia, Chima, Tiago Manso, Moha Keita, Maxuel.