II Liga: Marítimo não vai além do empate com Académico de Viseu

O Marítimo somou este domingo o terceiro jogo consecutivo sem vitórias na II Liga.

Nos Barreiros, os verde-rubros não foram além de um empate a uma bola com o Académico de Viseu, em desafio da 17.ª jornada.

André Clóvis inaugurou o marcador, de cabeça, aos 39’, e Lucas Silva restabeleceu a igualdade para os madeirenses aos 78’, num momento em que os beirões já estavam reduzidos a dez unidades, devido à expulsão de Samba Koné (75’).

Os verde-rubros alinharam com o seguinte onze: Amir Abedzadeh, Igor Julião, Matheus Costa, René Santos, Fábio China (Bruno Maruqes, 77’), Noah Françoise (Bruno Xadas, 46’), Diogo Mendes (Marcos Silva, 87’), Lucas Silva, Euller Silva, José Bica e Higor Platiny.

O Marítimo mantém-se no 4.º lugar, agora com 28 pontos. Já o Académico de Viseu está na 10.ª posição com 23 pontos.

A II Liga é liderada pelo AVS - que perdeu este domingo com o Tondela (3-2) com 34 pontos, seguindo-se o Nacional e Santa Clara, com 33 pontos, mas com menos um jogo disputado