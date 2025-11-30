II Liga: Marítimo em vantagem ao intervalo em Portimão

O Marítimo está a vencer o Portimonense, por 1-0, quando já foram decorridos os primeiros 45 minutos da partida relativa à 12.ª jornada da II Liga.
Carlos Daniel, aos 28’, apontou o golo que vai dando a vantagem ao emblema madeirense no Algarve. É o quarto golo em quatro jogos do camisola 28 verde-rubro.
No primeiro jogo sob o comando técnico de Miguel Moita, o Marítimo alinhou com o seguinte onze titular: Samú Silva, Igor Julião, Romain Correia, Rodrigo Borges, Paulo Henrique, Vladan Danilovic, Raphael Guzzo, Carlos Daniel, Simo Bouzaidi, Adrián Butzke e Martín Tejón.
«Se puderes olhar, vê.Se puderes ver, repara»José...
A Justiça madeirense anda às turras consigo própria. E quem paga a fatura, como sempre, são os cidadãos.
Porquê? Porque parece não existir um entendimento...
Dois termos que começam pelas mesmas quatro letras do alfabeto, mas que dificilmente coexistem em harmonia: histeria e história. Um conhecimento sólido...
DO FIM AO INFINITO
Sim, o dono do Hotel da Vila observa a praça central ao luar desassossegado, muito desassossegado, porque tem medo que eu apareça de repente, mas o administrador...
O ESPÍRITO DOS TEMPOS
O 25 de Novembro de 1975 simboliza a recuperação do espírito do 25 de Abril de 1974 depois do choque acumulado entre visões irreconciliáveis para o país....
Independentemente da classe social, da cor, da origem ou da circunstância, todos concordamos que a saúde é o nosso “bem maior”. É um bem público demasiado...
Há ideias que sobrevivem não pela sua racionalidade, mas pela persistência com que certos espíritos românticos insistem em desafiar a aritmética. O ferry...
A nossa sociedade está a mudar e com essa mudança alguns valores parecem estar a ser invertidos. Vivemos num mundo cada vez mais impaciente, cheio de pressa...
Caminhamos a passos largos para a última ronda de eleições que temos vindo a acompanhar nos últimos tempos, as eleições presidenciais, marcadas para janeiro...
Este ano, a data está associada a uma grande polémica, por se passarem 50 anos do evento militar de novembro. Vai ser celebrado com pompa e circunstância...
‘Histórias que Inspiram’ dão o mote ao I Fórum Regional Erasmus+, que decorrerá no próximo dia 26 de novembro, no Museu Casa da Luz.
A Bitfarms fechará permanentemente sua fazenda de mineração em Washington até o final de dezembro, a Riot Platforms alugou toda a sua eletricidade para empresas de IA, as ações da TeraWulf...
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje céu geralmente muito nublado, com ocorrência de precipitação fraca, mais frequente na...
O FC Porto mantém-se na liderança do campeonato nacional depois de vencer esta noite o Estoril, por 1-0.
Num jogo em que os canarinhos demonstraram sempre...
Os Estados Unidos (EUA), que atualmente têm um destacamento militar na costa da Venezuela, ofereceram ao Presidente Nicolás Maduro a opção de “ir para...
O Sporting venceu hoje por 4-0 na receção ao Estrela da Amadora, na 12.ª jornada da I Liga de futebol, igualou provisoriamente o líder FC Porto e assegurou...
Portugal sagrou-se hoje campeão europeu de andebol em cadeira de rodas, ao bater a França (2-1), na final da primeira edição do Campeonato da Europa com...
A Autoridade Regional das Atividades Económicas (ARAE) detetou cinco infrações na Black Friday realizada na Região Autónoma da Madeira, a campanha de promoções...
O Governo venezuelano denunciou hoje, antes da segunda conferência ministerial da aliança OPEP+, liderada pela Arábia Saudita e pela Rússia, que os Estados...
A CDU organizou neste domingo um almoço-comício, que contou com mais de 200 participantes, e que teve no centro das intervenções “a necessidade de travar...
O Lions Clube do Funchal vai realizar uma Feira de Natal nos dias 6 e 7 de dezembro, na sua sede, situada na Rua Imperatriz Dona Amélia 84.
Este é um dos...
O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) disse hoje que não há registo de qualquer situação com portugueses residentes na Venezuela que justifique...