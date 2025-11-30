II Liga: Marítimo em vantagem ao intervalo em Portimão

O Marítimo está a vencer o Portimonense, por 1-0, quando já foram decorridos os primeiros 45 minutos da partida relativa à 12.ª jornada da II Liga.

Carlos Daniel, aos 28’, apontou o golo que vai dando a vantagem ao emblema madeirense no Algarve. É o quarto golo em quatro jogos do camisola 28 verde-rubro.

No primeiro jogo sob o comando técnico de Miguel Moita, o Marítimo alinhou com o seguinte onze titular: Samú Silva, Igor Julião, Romain Correia, Rodrigo Borges, Paulo Henrique, Vladan Danilovic, Raphael Guzzo, Carlos Daniel, Simo Bouzaidi, Adrián Butzke e Martín Tejón.