II Liga: Marítimo com seis alterações no onze titular

O Marítimo recebe esta tarde o Académico de Viseu, pelas 15h30, em desafioa contar para a 17.ª jornada da II Liga.



Em relação ao encontro da última quarta-feira, com a UD Leiria para a Taça de Portugal, o técnico Fábio Pereira promoveu seis alterações no onze titular verde-rubro.



Amir Abedzadeh, Igor Julião, Noah Françoise, Diogo Mendes, José Bica e Higor Platiny são aposta de início ao invés de Samú Silva, Tomás Domingos, Marcos Silva, Bruno Xadas, Francisco Gomes e Bruno Marques.



Eis o onze do Marítimo: Amir Abedzadeh, Igor Julião, Matheus Costa, René Santos, Fábio China, Noah Françoise, Diogo Mendes, Lucas Silva, Euller Silva, José Bica e Higor Platiny.



No banco de suplentes verde-rubro: Samú Silva, Tomás Domingos, Dylan Collard, Marcos Silva, João Tavares, Bruno Xadas, Bernardo Gomes, Francisco Gomes e Bruno Marques.



Onze do Académico de Viseu: Gril, João Pinto, André Almeida, Nduwarungira, Milioransa, Messeguem, Samba Koné, Yuri Araújo, Marquinho, Gautier e André Clóvis.



No banco de suplentes viseense: Mbaye, Kauã Oliveira, Rodrigo Pereira, Steven, Miguel Bandarra, Daniel Labila, Silva, Henrique Gomes e Jovani.

O Marítimo é 4.º classificado da II Liga, com 27 pontos, e o Académico de Viseu é 9.º, com 22.