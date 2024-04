II Liga: Já são conhecidos os onzes de Marítimo e Feirense

O Marítimo recebe o Feirense este sábado, nos Barreiros, a partir das 14h00, em partida a contar para a 31.ª jornada da II Liga de futebol.

Para este duelo, o treinador Fábio Pereira operou uma alteração no onze apresentado na última ronda. Bruno Xadas volta à equipa inicial por troca com Borukov, que vai iniciar o jogo no banco de suplentes.