I Liga: Tiago Margarido pretende “criar o máximo de dificuldades” ao Benfica

O treinador Tiago Margarido disse hoje que o Nacional pretende “criar o máximo de dificuldades” ao Benfica, com o objetivo de “tentar ganhar” o jogo em atraso da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol”.

“Vamos medir forças com uma equipa de ‘Champions’. Vai ser um desafio muito grande para nós, mas que ao mesmo tempo é desafiante, porque vamos ter oportunidade de medir o nosso estado e as nossas competências atuais” revelou o treinador ‘alvinegro’, em conferência de antevisão antes do retomar do duelo com as ‘águias’, na quinta-feira, às 17:00, no Estádio da Madeira, no Funchal.

O técnico, de 35 anos, garante que o grupo vai “lutar para vencer”, desvalorizando o empate dos encarnados frente ao AVS (1-1), no domingo, uma vez que a “ressaca” depois dos compromissos europeus é muito frequente, “tal como aconteceu com o Bayern [de Munique], com o Real Madrid e com o Barcelona”.

“ [O Benfica] vai entrar forte e querer marcar uma posição, uma vez que também só dependem deles para passar o ano em primeiro lugar, porque ainda vão jogar com o Sporting. Portanto, contamos com um Benfica fortíssimo”, notou.

Tiago Margarido não deu importância ao facto de já terem sido disputados oito minutos, uma vez que é “muito pouco tempo”, assegurando que isso “não teve influência nenhuma naquilo que foi a preparação” da partida, ainda que o Nacional tenha mudado muito desde o dia 06 de outubro.

“Ao longo destes dois meses, a equipa sofreu transformações, com algumas alterações na sua forma de jogar. Aquilo que era o plano que nós tínhamos definido para o jogo que foi adiado será diferente, e para o Benfica também. Penso que o Benfica também vai fazer alterações”, explicou.

Titular nos primeiros oito minutos do encontro, que acabou interrompido pelo forte nevoeiro no Estádio da Madeira, o avançado Nigel Thomas está lesionado e não pode dar o seu contributo, tendo Tiago Margarido de fazer uma mudança forçada “de certeza absoluta”.

“O Nigel Thomas e o Rúben Macedo são dois jogadores indisponíveis, portanto vamos ter de fazer uma alteração naquilo que era a ficha [técnica] do jogo que foi adiado”, referiu.

A recuperar de uma grave lesão no joelho direito, o médio espanhol Miguel Baeza também é baixa confirmada para este encontro.

O encontro entre Nacional e Benfica, inicialmente agendado para 06 de outubro, foi adiado devido ao nevoeiro no Estádio da Madeira, depois de terem sido jogados apenas nove minutos, com o resultado ainda em 0-0.

Após a partida ter sido inicialmente interrompida, cumpriu-se um período de espera de 30 minutos, conforme previsto nos regulamentos da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, sendo que a equipa de arbitragem decidiu pelo adiamento.

O jogo em atraso da oitava jornada da I Liga de futebol entre o Benfica, terceiro classificado, com 32 pontos, e o Nacional, que ocupa o 13.º lugar, com os mesmos 12 pontos de AVS e Estrela da Amadora, será retomado na quinta-feira, às 17:00, no Estádio da Madeira, com arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.