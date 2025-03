I Liga: Sporting assume liderança isolada à condição

O Sporting venceu esta noite o Estoril Praia, por 3-1, e lidera a I Liga de forma isolada à condição, com mais um jogo que o Benfica.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, os verde-e-brancos chegaram ao golo por intermédio de Gonçalo Inácio (5’) e Viktor Gyökeres (36’ e 90’+6 g.p.). Já o tento da equipa da Linha de Cascais foi apontado por Gonçalo Costa (84’).

Com este resultado o Sporting lidera com 53 pontos, mais três que o Benfica que apenas acerta calendário, com o Gil Vicente, a 28 de março. Já o Estoril Praia segue no 8.º lugar, com 34 pontos, a cinco do 5.º classificado Santa Clara.