I Liga: Nacional quer garantir manutenção o “mais rapidamente possível”

O defesa e capitão do Nacional, João Aurélio, disse hoje que o principal objetivo do clube madeirense para a temporada 2025/26 passa por garantir o “mais rapidamente possível” a manutenção na I Liga portuguesa de futebol.

“O objetivo é o mesmo da época anterior, ou seja, passa por conseguir a manutenção e, pouco a pouco, se conseguirmos algo mais, ainda melhor. Mas o principal objetivo passa por garantir a manutenção o mais rapidamente possível” referiu o defesa ‘alvinegro’, após o primeiro treino da época, no Estádio da Madeira, no Funchal.

Prestes a iniciar a 12.ª temporada ao serviço do Nacional, após ter regressado em 2022/23, nesta que é a sua segunda passagem pelo clube que também representou entre 2008/09 e 2015/16, João Aurélio diz que foi “muito fácil” chegar a acordo para renovar por mais um ano, projetando já o fim da carreira como futebolista.

“Faço votos que a minha carreira termine no Nacional. Foi onde comecei como jogador profissional de futebol, e espero acabar aqui porque foi um clube que me acolheu muito bem e ao qual sou muito grato”, confidenciou.

Entre as novidades no primeiro treino da nova época, destacam-se as presenças do guarda-redes Kevyn Vinicius (ex-Fluminense, do Brasil), do defesa Lenny Vallier (ex-Guingamp, de França), do médio Douglas Nathan (ex-São Caetano, do Brasil) e dos avançados Motez Nourani (ex-Adana Demirspor, da Turquia), Martim Gustavo (ex-Estoril Praia) e Pablo Ruan (ex-Londrina, do Brasil).

Na qualidade de capitão, João Aurélio assume a responsabilidade de integrar os reforços, de modo a que depois sejam capazes de “mostrar as suas qualidades dentro de campo” e ajudar a equipa a alcançar bons resultados.

“Já estou habituado a essas andanças. Tento acarinhá-los logo da melhor maneira, para que se sintam confortáveis, tanto na ilha como no clube”, notou.

Tiago Margarido segue para a terceira temporada consecutiva no comando técnico do Nacional, o que, no entender de João Aurélio, é uma “vantagem” para o grupo, pois vai permitir “dar continuidade” ao trabalho realizado.

“É um treinador que já conhece a casa, com provas dadas no clube. Os nossos adeptos estão muito satisfeitos com ele, assim como o nosso presidente. E eu, como capitão, também estou muito contente com o que ele tem feito pelo clube”, sublinhou.

O experiente lateral esquerdo lamentou ainda a morte do futebolista internacional português Diogo Jota e do seu irmão André Silva num acidente da viação, por considerar tratar-se de uma “perda muito grande” para o futebol em Portugal.

“Deixo as condolências sinceras, da minha parte e também em nome do Nacional, à família do Diogo Jota e do André Silva. Eram dois grandes profissionais. O futebol português está de luto”, expressou.