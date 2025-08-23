I Liga: Nacional com duas alterações no onze para receção ao Sporting

O Nacional recebe esta tarde, a partir das 18h00, o Sporting, em jogo a contar para a 3.ª jornada da I Liga.

Face ao encontro da última ronda na casa do Rio Ave, o técnico Tiago Margarido promove duas alterações no onze titular alvinegro.

As mudanças acontecem no centro da defesa, com Léo Santos a render o castigado Ulisses Wilson, e em uma das alas, com Pablo Ruan a substituir Witi Quembo.

Por outro lado, o treinador do Sporting Rui Borges aposta no mesmo onze inicial que alinhou na goleada da semana passada, 6-0, frente ao Arouca.



Onze do Nacional: Lucas França; João Aurélio, Léo Santos, Zé Vítor e José Gomes: Matheus Dias, Igor Liziero e Chiheb Laabidi; Paulinho Bóia, Chucho Ramírez e Pablo Ruan.

No banco de suplentes alvinegro: Kevyn Vinícius, Lenny Vallier, Francisco Gonçalves, André Sousa, Filipe Soares, Joel Silva, Martim Gustavo Watts, Witi Quembo e Lucas João.

Onze do Sporting: Rui Silva:, Iván Fresneda, Gonçalo Inácio, Zeno Debast e Ricardo Mangas; Morten Hjulmand, Hidemasa Morita e Francisco Trincão; Geny Catamo, Luis Suárez e Pedro Gonçalves.

No banco de suplentes lisboeta: João Vírginia, Geovany Quenda, Conrad Harder, Georgios Vagiannidis, Giorgi Kochorashvili, Diogo Travassos, Alisson Santos, João Simões e Eduardo Quaresma.

O Nacional ocupa a 14.ª posição, com um ponto, já o Sporting está no 1.º lugar, com seis pontos.