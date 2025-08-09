I Liga: Confira o primeiro onze 2025/26 do Nacional

O Nacional estreia-se este sábado na I Liga 2025/26, defrontando o Gil Vicente, a partir das 15h30, no Estádio da Madeira.

Para o encontro da 1.ª jornada o técnico Tiago Margarido apostou em dois estreantes absolutos com a camisola alvinegra: Igor Liziero e Filipe Soares.

Onze do Nacional: Lucas França, João Aurélio, Ulisses Wilson, Léo Santos, José Gomes, Igor Liziero, Filipe Soares, Matheus Dias, Witi Quembo, Jesús Ramírez e Paulinho Bóia.

No banco de suplentes alvinegro: Kaique Azarias, Alan Nuñez, Lenny Vallier, Chico Gonçalves, Josué Souza, Martim Watts, André Sousa, Jota Garcês e Joel Silva

Onze do Gil Vicente: Andrew Ventura, Hevertton Santos, Jonathan Buatu, Marvin Elimbi, Ghislain Konan, Facundo Cáseres, Mohamed Bamba, Sergio Bermejo, Luís Esteves, Martín Fernández e Pablo Felipe.

No banco de suplentes minhoto: Dani Figueira, Zé Carlos, Antonio Espigares, Santi García, Zé Carlos, Gui Beleza, Rodrigo Rodrigues, Gustavo Varela, Agustín Moreira.

A partida será arbitrada por David Silva, da Associação de Futebol do Porto.