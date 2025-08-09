I Liga: Confira o primeiro onze 2025/26 do Nacional

O Nacional estreia-se este sábado na I Liga 2025/26, defrontando o Gil Vicente, a partir das 15h30, no Estádio da Madeira.
Para o encontro da 1.ª jornada o técnico Tiago Margarido apostou em dois estreantes absolutos com a camisola alvinegra: Igor Liziero e Filipe Soares.
Onze do Nacional: Lucas França, João Aurélio, Ulisses Wilson, Léo Santos, José Gomes, Igor Liziero, Filipe Soares, Matheus Dias, Witi Quembo, Jesús Ramírez e Paulinho Bóia.
No banco de suplentes alvinegro: Kaique Azarias, Alan Nuñez, Lenny Vallier, Chico Gonçalves, Josué Souza, Martim Watts, André Sousa, Jota Garcês e Joel Silva
Onze do Gil Vicente: Andrew Ventura, Hevertton Santos, Jonathan Buatu, Marvin Elimbi, Ghislain Konan, Facundo Cáseres, Mohamed Bamba, Sergio Bermejo, Luís Esteves, Martín Fernández e Pablo Felipe.
No banco de suplentes minhoto: Dani Figueira, Zé Carlos, Antonio Espigares, Santi García, Zé Carlos, Gui Beleza, Rodrigo Rodrigues, Gustavo Varela, Agustín Moreira.
A partida será arbitrada por David Silva, da Associação de Futebol do Porto.
O que significa a palavra social? Depende. Principalmente do que a acompanha. Ou seja, se for antecedida pelos termos habitação, obra, apoio ou causa,...
Ao longo dos últimos cinquenta anos nunca, como nos últimos três, se ouviu falar tanto de imigração em Portugal.
É um fenómeno curioso porque, Portugal...
O que será essa coisa do “politicamente correto” que tantas pessoas dizem detestar? Uma exortação à liberdade total do indivíduo em dizer tudo o que lhe...
DO FIM AO INFINITO
O bombeiro Elmo Manuel encolheu os ombros, ou melhor, enterrou a cabeça nos ombros e manteve-se indiferente durante um ou dois minutos. De repente, sentiu...
Portugal é uma partidocracia plutocrático-maçónica e centralista, com o referendo das normas constitucionais antidemocraticamente proibido... pela própria...
“Mas sentes-te mais madeirense ou mais portuguesa?”
Já ouvi esta pergunta tantas vezes que perdi a conta. Em jantares com amigos de outros países, em conversas...
Hoje, escrevo livremente. Sem tema. Sem pressa. O tempo, em agosto, quer-se mais lento. Mas, a velocidade dos acontecimentos não tem permitido. Ainda pensei...
Esta semana dedicamo-nos ao movimento que tenho observado nos últimos meses. Há uma boa quantidade de pessoas que ou nunca puxaram, ou deixaram de puxar...
Na época da denominada silly season em que muitas pessoas vão a banhos ou gozam as suas férias temos notado a intensidade das ações do governo PSD no âmbito...
DE LETRA E CAL
Não costumo usar esta coluna para debater a atualidade, principalmente por falta de paciência para aquilo em que o espaço público de debate se transformou...
Os Jovens do Bloco de Esquerda Madeira anunciaram, este sábado, o “sucesso” da iniciativa ‘Passeio de catamaran solidária’, que contou ontem com a participação...
A organização não governamental (ONG) Provea considerou hoje burla o salário mínimo na Venezuela, de um dólar por mês, valor que é complementado por apoios...
Portugal continental registou hoje, até às 17:30, 55 incêndios rurais, dos quais 14 iniciados durante a noite, mobilizando 1.304 operacionais, apoiados...
Quatro astronautas regressaram hoje à Terra, após cinco meses na Estação Espacial Internacional para substituírem os pilotos de teste da Starliner da Boeing,...
Um carro despistou-se na Estrada entre a Fajã da Ovelha e o Paul do Mar, tendo caído vários metros. Os Bombeiros Voluntários da Calheta foram chamados,...
Um despiste de uma viatura ligeira, na Estrada entre a Fajã da Ovelha e o Paul do Mar motivou a saída de quatro viaturas e de 13 elementos dos Bombeiros...
Não correu da melhor forma a estreia do Nacional na I Liga 2025/26.
Na receção deste sábado ao Gil Vicente, a contar para a 1.ª jornada, os alvinegros foram...
Um homem, de 62 anos, ficou ferido na sequência de uma agressão, no Caminho de São Martinho.
Para o local, foram acionados socorristas da Cruz Vermelha...
Uma mulher, de 80 anos, que vive sozinha, na Rua das Maravilhas, não respondia aos vizinhos que ficaram preocupados e acabaram por chamar os bombeiros...
O candidato do CDS-PP à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Lídio Aguiar, esteve, esta tarde, na Baía de Câmara de Lobos e aproveitou o tema da festividade...