Sporting e Benfica seguem mais bem posicionados na corrida ao troféu de campeão nacional. Mas o FC Porto, embora mais distante, continua a acreditar na recuperação, embalado pelo bom momento que demonstra recentemente. O JM compila o que falta jogar, com destaque para os ‘clássicos’ que poderão se revelar determinantes.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a Liga Europa. À procura da próxima fase. Sporting e Benfica tentam carimbar hoje a passagem aos quartos de final da competição.

Por cá, Danrlei devia ter sido suspenso. Especialista em direito desportivo defende a suspensão automática do atleta do Leixões.

Já no Regional, ‘Tomba-gigantes’ na Taça da Madeira. As formações de São Vicente, Santacruzense e Juventude de Gaula protagonizaram as surpresas do futebol regional.

‘Magia do Primeiro Cesto’ em foco também nesta edição. Praça do Povo acolheu o primeiro dia da iniciativa.

Saiba também porquê que mais de 500 atletas estarão no Porto Santo.

