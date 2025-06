Henrique Araújo e João Muniz na lista final para o Europeu Sub-21

Das opções fazem parte o defesa esquerdo Rafael Rodrigues, do AVS, e o médio Diogo Nascimento, do Vizela, que se juntarão hoje aos trabalhos, após atuarem no play-off de acesso à I Liga, que os avenses venceram no domingo (5-2 no conjunto das duas mãos).

Da lista de 26 pré-convocados, saíram Eduardo Quaresma, por opção pessoal do jogador, Fábio Silva, por lesão e Francisco Chissumba, por opção do selecionador Rui Jorge.

Samuel Soares, Paulo Bernardo e Henrique Araújo, todos em 2023, e Tiago Tomás, em 2021, já disputaram fases finais de Europeus de sub-21, enquanto Lourenço Henriques, Mathias de Amorim e Roger Fernandes nunca atuaram pelas seleções jovens nacionais.

O conjunto das ‘quinas’ folgou na segunda-feira e volta aos treinos a partir das 18:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde se concentrou em 28 de maio e vai permanecer até sexta-feira, dia da chegada à Eslováquia, anfitriã do Europeu, com passagem por Viena.

Finalista derrotado em 1994, 2015 e 2021, Portugal participará pela 10.ª vez, e terceira consecutiva, na fase final da prova bienal, cuja 25.ª edição decorre de 11 a 28 de junho.

O conjunto das ‘quinas’ vai disputar os três duelos do Grupo C em Trencin, estreando-se frente à França, vencedora em 1988, em 11 de junho, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa).

Seguem-se os embates com a Polónia, no dia 14, também às 21:00 (20:00), e a Geórgia, no dia 17, às 18:00 (17:00), sendo que os dois primeiros classificados das quatro ‘poules’ acedem à fase a eliminar e a final será realizada no Estádio Tehelné pole, em Bratislava.

Lista dos 23 convocados:

- Guarda-redes: Samuel Soares (Benfica), João Carvalho (Sporting de Braga) e Diogo Pinto (Sporting).

- Defesas: Rodrigo Gomes (Wolverhampton, Ing), Rodrigo Pinheiro (Famalicão), Chico Lamba (Arouca), Christian Marques (Yverdon Sport, Sui), Flávio Nazinho (Cercle Brugge, Bel), João Muniz (Sporting), Lourenço Henriques (Varzim) e Rafael Rodrigues (AVS).

- Médios: Mateus Fernandes (Southampton, Ing), Diogo Nascimento (Vizela), João Marques (Gil Vicente), Mathias de Amorim (Famalicão), Paulo Bernardo (Celtic, Esc), Gustavo Sá (Famalicão) e Pedro Santos (Moreirense).

- Avançados: Carlos Borges (Wolverhampton, Ing), Geovany Quenda (Sporting), Roger Fernandes (Sporting de Braga), Henrique Araújo (Arouca) e Tiago Tomás (Wolfsburgo, Ale).