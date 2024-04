A quarta etapa do circuito português, World Corporate Golf Challenge Portugal (WCGC) o maior torneio de empresas do mundo decorreu, mais uma vez, na ilha da Madeira, na qual o grupo hoteleiro Vila Baleira Hotels & Resorts se estreou e conseguiu assegurar o seu lugar na final nacional que irá realizar-se no dia 6 de julho, em Óbidos, na Praia D’El Rey Marriott Golf & Beach Resort.

O Grupo Vila Baleira participou, pela primeira vez, no World Corporate Golf Challenge Portugal (WCGC), que realizou a sua quarta etapa no passado dia 13 de abril, na ilha da Madeira, na qual marcaram presença 34 empresas madeirenses e do continente, num total de 80 participantes, entre jogadores, parceiros e convidados.

O grupo hoteleiro teve uma estreia de mérito, tendo assegurado o seu lugar na final nacional, marcada para 6 de julho, em Óbidos. O hotel contou com três equipas a competir, nesta etapa, e como parceiro da iniciativa, foi a unidade hoteleira oficial dos jogadores que viajaram do continente e que foram presenteados com uma massagem após o jogo no SPA corne.

O diretor geral do grupo Vila Baleira Hotels & Resorts, Bruno Martins, considera que “estes eventos têm sempre uma componente importante para a marca, na medida que ao envolverem empresas, são possibilidades de networking para nós e para todos os envolvidos”. “Por outro lado, faz sentido associarmo-nos a iniciativas, como é o caso deste torneio de golfe, que tenham por objetivo a promoção das ilhas e consequentemente, o nosso grupo”, acrescenta Bruno Martins.

A final mundial do World Corporate Golf Challenge de 2024 irá decorrer em Outubro, na China, na Ilha de Haikou, a qual terá a participação da empresa portuguesa que conseguir lugar neste momento decisivo.