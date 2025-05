Governo Regional atribui louvores a atletas, dirigentes e clubes

O Governo Regional atribuiu hoje louvores públicas a atletas, dirigentes e clubes que se destacaram, recentemente, nas respetivas modalidades.

De acordo com as conclusões do Conselho do Governo, reunido esta tarde na Quinta Vigia, os governantes decidiram louvar publicamente o atleta madeirense, Henrique Miguel Sousa Arreiol, do Sporting Clube de Portugal, por conquistar o título de Campeão Nacional da Liga Portugal Betclic 2024/2025, no escalão de seniores masculinos, na modalidade de futebol.

Decidiram também louvar publicamente a atleta madeirense, Madalena Rodrigues Costa, o Sporting Club Santacruzense e a Associação de Patinagem da Madeira, por vencer a Semifinal na Artistic International Series 2025, na variante livre, no escalão de juniores femininos, na modalidade de patinagem artística.

E ainda o atleta madeirense, Sebastião Rodrigues Costa, o Sporting Club Santacruzense e a Associação de Patinagem da Madeira, por vencer a Semifinal na Artistic International Series 2025, na variante livre, no escalão de iniciados masculinos, na modalidade de patinagem artística.