O presidente do Governo Regional, presente na gala do Clube de Golf do Santo da Serra, sublinha que o propósito do seu executivo passa por tornar a Região num destino de eleição para o golfe de qualidade, com campos paradigmáticos do ponto de vista do design e paisagem.

Frisou as obras que serão feitas em vários campos, como a ampliação de nove buracos já no início do próximo ano no Porto Santo ajudando a quebrar a sazonalidade.

Haverão também obras no clube do campo do Palheiro Golfe, bem como a conclusão do campo da Ponta do Pargo, e também a oportunidade de concretizar um quinto campo na Ribeira do Faial.

Albuquerque valorizou ainda a aposta no mercado americano, que diz ser cada vez mais importante para a Madeira e deixou uma mensagem sobre o atual momento de convulsão política.

“Estamos num momento crucial da vida económica, política e social da região”, apontou, enaltecendo o facto do PIB ter crescido 65% desde 2015 e de as previsões para 2025 apontarem para cerca de 7,5 mil milhões de euros.

Por força disso pediu estabilidade para continuar o caminho traçado.