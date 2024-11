O Clube de Golf do Santo da Serra (CGSS) promove este sábado a ‘Gala CGSS’, no Pestana Casino Park Hotel, que reúne cerca de 300 pessoas, que celebram um ano em cheio da coletividade do Santo da Serra.

Paulo Sousa, presidente da instituição, lembrou que mais de cinco mil pessoas participaram em eventos promovidos pelo clube ao longo do ano, entre os quais 1.500 crianças do concelho de Machico, provenientes de bairros carenciados, com destaque ainda para o caráter inclusivo das iniciativas, que abrangeram pessoas com dificuldade motora, entre outros.

O dirigente destacou ainda o facto de que a partir de junho, haverão três voos por semana dos Estados Unidos da América, destino que se assume como um “mercado fantástico”, com milhões de praticantes, que poderão desembarcar na Região e experimentar o melhor destino mundial emergente na prática da modalidade.

Paulo Sousa frisou ainda que a aposta na modalidade, por parte do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, é correta, como “demonstra o facto de a indústria do golfe ter uma previsão de crescimento na ordem dos 70 por cento no futuro próximo”.

A comprovar esta tendência, o presidente do clube revelou que teve contactos com operadores que procuram os campos de assinatura existentes na Região e que também enaltecem a qualidade do Vinho Madeira.

De referir ainda as homenagens a Gilda Paredes Alves, Aurélio Tavares e Ricardo Cardoso, personalidades de referência e com papel relevante no seio do clube e da respetiva comunidade de golfe.