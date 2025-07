O Forum Madeira volta a promover uma prova única que combina velocidade, resistência e superação: a Run Up 158.

A decorrer no próximo dia 6 de setembro, com início às 11h00, a competição desafia corredores entre os 18 e os 75 anos a enfrentarem um percurso “que é tudo menos convencional”.

A prova, que conta já com 2 edições, ganha este ano uma dose extra de intensidade. São 278 degraus no total — 158 a subir e 120 a descer — num percurso de cerca de 375 metros, que começa no Piso -3 e termina na Praça Central do centro comercial.

As inscrições estão oficialmente abertas e decorrem até dia 31 de julho. Embora sejam totalmente gratuitas, as inscrições estão limitadas a 220 participantes, que deverão garantir a sua vaga através de um formulário de inscrição online, disponível neste link.

A prova garante prémios para os três melhores classificados femininos e masculinos.

O regulamento pode ser consultado neste link.