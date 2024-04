A formação “Primeiros Socorros na Prática Desportiva e Suporte Básico de Vida / Gestos que Salvam Vidas”, promovida pela Direção Regional de Desporto, decorre amanhã, a partir das 14h00, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas.

Esta iniciativa contará com a presença do diretor regional de Desporto, David Gomes, do oresidente da Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa, Rui Nunes, e ainda do vogal do Serviço Regional de Proteção Civil IP-RAM, Marco Lobato.

Esta formação é organizada pela Direção Regional de Desporto, em parceria com o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM e a Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa, sendo destinada, especialmente, aos docentes destacados no Movimento Desportivo Regional e aos Dirigentes das Entidades Desportivas Regionais.