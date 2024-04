Uma ação de formação sobre primeiros socorros na prática desportiva e suporte básico de vida vai decorrer no próximo dia 10 (quarta-feira), das 14h00 às 17h30, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, no Funchal.

Esta é uma iniciativa destinada, especialmente, aos docentes destacados no Movimento Desportivo Regional e Dirigentes das Entidades Desportivas Regionais, promovida pela Direção Regional de Desporto, em parceria com a colaboração do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM e da Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa.

A sessão contará com a presença do enfermeiro Leonardo Ribeiro, do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, do professor Bruno Pestana e de Paulo Baptista, voluntários da Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa.

As inscrições encontram-se disponíveis na Plataforma Interagir aqui.