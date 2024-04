FC Porto-Sporting: ‘Azuis e brancos’ com mais sete vitórias

O FC Porto soma mais sete vitórias do que o Sporting no histórico de todos os confrontos futebolísticos entre os dois clubes, que se defrontam no domingo pela 248.ª vez, para a ronda 31 da I Liga 2023/24.

Em 247 duelos, entre I Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga, Supertaça e Campeonato de Portugal, os ‘azuis e brancos’ contabilizam 91 triunfos, contra 84 dos ‘leões’, que ainda comandam nos golos (345 contra 331), num clássico que também ditou 72 empates.

Os ‘verdes e brancos’, que arrancaram para a presente temporada com uma série de oito jogos sem vencer e cinco desaires consecutivos, ganharam, porém, o único encontro, correspondente à primeira volta do presente campeonato, disputado em 18 de dezembro de 2023.

O sueco Viktor Gyökeres, aos 11 minutos, e Pedro Gonçalves, aos 60, selaram o triunfo por 2-0 do Sporting sobre o FC Porto na 14.ª ronda da I Liga, num embate marcado pela expulsão do central portista Pepe, com vermelho direto, aos 51.

Apesar desse desaire, os ‘dragões’ ainda comandam com folga o histórico do clássico, sendo que só ascenderam à liderança na segunda década do século XXI (de 2010/11 a 2019/20), período em que somaram quase o dobro das vitórias (11 contra seis) e mais oito golos (32 contra 24).

Na presente década (desde 2020/21), o conjunto ‘azul e branco’ tem reforçado o domínio, com cinco vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas (16-11 em golos).

Os desaires aconteceram no último jogo e ainda em 19 de janeiro de 2021, dia em que o Sporting bateu o FC Porto por 2-1 na final da Taça da Liga, com dois golos ‘tardios’ de Jovane Cabral (86 e 90+4 minutos), a dar a volta ao tento de Marega (79).

Depois disso, seguiram-se três empates, todos para o campeonato (0-0 no Dragão, em 2020/21, e 1-1 em Alvalade e 2-2 no Porto, em 2021/22), e cinco vitórias portistas.

Os comandados de Sérgio Conceição fecharam a época 2021/22 com um duplo triunfo nas meias-finais da Taça de Portugal (2-1 fora e 1-0 em casa) e, na época passada, ganharam os dois jogos do campeonato (3-0 no Dragão e 2-1 em Alvalade) e, pelo meio, bateram os ‘leões’ por 2-0 na final da Taça da Liga.

O Sporting já respondeu esta época, mas os ‘azuis e brancos’ dominam o século XXI, com mais nove vitórias (27 contra 18), depois de já terem dominado as duas últimas décadas do século passado: 13 vitórias contra cinco nos anos 80 e 14 contra cinco nos anos 90.

Antes disso, ‘reinou’ o Sporting, que, no final da década de 70, tinha mais 19 triunfos (56 contra 37) e uma vantagem de 52 golos (237 contra 185).

O FC Porto está por cima em termos globais e também em jogos do campeonato, somando já mais 10 triunfos (70 contra 60) e menos três golos marcados (250-253).

O 248.º jogo oficial entre FC Porto e Sporting, a contar para a 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, realiza-se no domingo, pelas 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto.