A vitória do FC Porto frente ao Moreirense, por 3-1, é o destaque principal na capa do JM Desporto, com uma fotografia de Samu, autor de dois golos, em primeiro plano. Com este resultado, os ‘dragões’ voltam ao pódio da I Liga.

Também na I Liga, o Jornal faz uma antevisão do jogo de hoje entre o Nacional e o Vitória de Guimarães. Treinador promete alvinegros ao ataque, mas não deixa de elogiar o valor do adversário.

Outro jogo importante acontece hoje, na Ribeira Brava, entre o Pontassolense e o Estrela da Calheta. Um deles vai levantar a Taça da Madeira. Fique a saber como está o ambiente para esta disputa regional.

O JM destaca ainda a Taça de Veteranos +35, que teve como vencedor a Associação Aura, e, na canoagem, a conquista da Taça do Mundo em sub-23 por Bernardo Pereira.

Estes são os destaques do noticiário desportivo, mas há mais para ler na edição.