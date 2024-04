FC Porto/Eleições: Urnas encerram com participação recorde superior a 26 mil associados

Mais de 26 mil associados do FC Porto votaram até ao fecho das urnas nas eleições aos órgãos sociais do clube, que estiveram perto de triplicar o anterior recorde de participação fixado em 1988, anunciaram hoje os ‘dragões’.

Numa nota publicada no seu sítio oficial, o emblema ‘azul e branco’ especificou a estimativa de afluência total no sufrágio, que decorreu entre as 09:00 e as 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto.

Já durante a tarde, o FC Porto havia confirmado a ultrapassagem da marca registada em 1988, quando 10.731 associados votaram no primeiro de dois êxitos de Pinto da Costa sobre José Martins Soares.

Por volta das 20:00, o perímetro que demarcava o Estádio do Dragão foi encerrado, mas os sócios que ainda se encontravam na fila à hora de fecho puderam votar, levando as urnas a encerrarem em definitivo cerca de meia hora depois.

O recorde de afluência em eleições dos órgãos sociais de clubes portugueses continua a pertencer ao Benfica, que contabilizou 40.115 em 2021, aquando da primeira eleição do atual presidente ‘encarnado’ Rui Costa.

As eleições dos órgãos sociais do FC Porto para o quadriénio 2024-2028 são disputadas por três candidaturas, lideradas pelo atual presidente Pinto da Costa (lista A), André Villas-Boas (B), antigo treinador da equipa de futebol, e Nuno Lobo (C), empresário e professor, incluindo ainda uma lista independente ao Conselho Superior comandada por Miguel Brás da Cunha (D).

Pinto da Costa é o 33.º líder máximo da história ‘azul e branca’ e tenta alcançar um 16.º mandato consecutivo, numa altura em que soma 42 anos seguidos de presidência, detendo o estatuto de dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial.