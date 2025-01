O FC Porto perdeu este domingo em Barcelos, diante do Gil Vicente, por 3-1.

Pablo abriu o ativo para os gilistas ao minuto 11, com Gonçalo Borges a empatar ao minuto 48. Porém, Josué fez o 2-1 ao minuto 53, com a machadada final no encontro a acontecer ao minuto 90+4’, com uma grande penalidade cobrada por Félix Correia, sendo que no lance anterior o Porto tinha chegado ao 2-2, com esse golo a ser revertido pelo VAR para assinalar a grande penalidade que fixou o 3-1.

Esta é a segunda derrota seguida do FC Porto, depois de perder diante do Nacional no jogo anterior. Os ‘dragões’ estão no 3.º lugar, com 40 pontos, estando a um ponto do Benfica e a quatro do líder Sporting. Já o Gil Vicente soma 22 pontos e está no 9.º lugar.