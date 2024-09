Bom dia!

Os alvinegros dificultaram a vida aos arsenalistas, mas acabaram derrotados (3-0), de forma expressiva. A maior qualidade ofensiva dos visitantes ditou diferenças na finalização.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Marítimo. Silas promove alterações em Pevidém. O treinador deverá operar várias mudanças no onze para o encontro de hoje, relativo à 2.ª eliminatória da Taça de Portugal. Fanatics autorizados a utilizar t-shirts.

Saiba ainda que FC Porto e Vitória discutem 2.º lugar e que na Taça de Portugal Camacha quer ser ‘tomba-gigantes’. Os madeirenses recebem hoje a U. Leiria (16h15) e querem “construir o sonho”, segundo o treinador João Luís.

Quanto ao andebol, SAD vence fora de casa. O conjunto orientado por Sandra Fernandes venceu o SIR 1.º de Maio.

Já no bilhar, fase final ‘aquece’ no Caniço. O torneio promovido pela Gastromadeira entra na fase decisiva. A competição junta cerca de uma centena de jogadores, alguns com vasto currículo na modalidade.

Tudo isto e muito mais no seu JM de hoje.

Bom dia e bom fim de semana!