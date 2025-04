Seis alunos do 8.º ano e dois docentes da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos participaram, entre os dias 30 de março e 5 de abril, numa mobilidade de grupo de alunos no âmbito do Programa Erasmus+. A deslocação teve como destino a cidade galega de Viveiro, em Espanha, onde decorreu uma semana de intercâmbio cultural e académico na escola IES Maria Sarmiento.

Durante a estadia, os participantes madeirenses integraram-se na vida escolar local, participando em aulas e atividades com os colegas espanhóis. “Durante a semana, foram realizadas diversas atividades que facilitaram a nossa integração junto dos alunos, com os quais tivemos atividades letivas”, destaca uma nota da coordenação de projetos Erasmus+ da escola.

Logo no primeiro dia, a comitiva foi recebida por alunos e pela coordenadora Cristina, que conduziram uma visita guiada pela escola. Seguiu-se uma apresentação sobre a Madeira, onde os jovens partilharam informações sobre “os monumentos, gastronomia regional, a nossa escola, entre outros sítios icónicos do nosso cartaz turístico”, acrescenta.

A semana incluiu aulas de Química, Música, Galego, Inglês, Educação Física, Artes, Matemática, Espanhol e História. “A aula de Música foi bem animada pelos alunos espanhóis que nos apresentaram a música e os trajes tradicionais da cultura galega, bem como a gastronomia típica”, recorda.. Também na aula de Galego, foi possível “constatar as similaridades entre as palavras do galego e do português, bem como as diferenças a nível semântico”.

Além do ambiente escolar, o programa incluiu diversas visitas culturais e caminhadas, como um percurso pela cidade histórica de Viveiro, a “Ruta de Molinos” e uma prova de orientação. O grupo explorou ainda locais emblemáticos como o miradouro e a capela de San Roque, a Praia de Area Grande, os Acantilados de Papel, a Praia das Catedrais – descrita como “a nossa preferida pela sua beleza natural” – e a Ilha de Pancha.

Durante a aula de História, o tema centrou-se nos topónimos da Galiza e da Madeira, analisando “as semelhanças na origem e significado de vários nomes atribuídos às localidades”.

A experiência terminou com um workshop artístico, onde os alunos pintaram figuras inspiradas nos tradicionais desenhos de Sargadelos. “Neste workshop aprendemos algumas técnicas de pintura e secagem. Concluída a atividade, trouxemos as nossas criações artísticas para mais tarde recordarmos”.

Antes da partida, houve tempo para jogos educativos em inglês e, claro, para a despedida dos colegas espanhóis. “Foi uma semana maravilhosa de novas experiências, amizades e intercâmbio inesquecível”, conclui a escola.