Médicos do SESARAM divulgam trabalhos em dois congressos

O Serviço de Saúde da RAM (SESARAM, EPERAM) fez saber hoje, em comunicado, que esteve representado no 16.º Congresso da Sociedade Europeia de Ginecologia e no EUROGIN – congresso internacional sobre o HPV.

O primeiro teve lugar em Riga, na Letónia, de 19 a 22 de março. Nele participou o médico Filipe Alexandre Nóbrega, que apresentou um estudo para determinar se o número de folículos dominantes (1 ou mais do que 1) presentes no dia da administração de HCG para desencadear a maturação ovocitária afeta as taxas de gravidez em ciclos de inseminação intrauterina (IIU).

De acordo com o SESARAM, os resultados deste estudo mostraram que não houve diferença significativa nas taxas de gravidez entre mulheres que desenvolveram 1 versus 2 ou 3 folículos, indicando que a probabilidade de gravidez é semelhante para ambos os casos.

O segundo trabalho apresentado pelo médico refere-se a um ‘Case report’ que relata a progressão atípica de um sarcoma do estroma endometrial de alto grau numa mulher pós-menopausa, realçando a importância de suspeitar de malignidade em massas uterinas de grandes dimensões para um diagnóstico e tratamento adequado.

No EUROGIN – congresso internacional sobre o HPV, que teve lugar no Porto, de 16 a 19 de março, foram apresentadas duas comunicações orais apresentadas pelas médicas Maria Inês Barradas e Maria Inês Sargaço. Os trabalhos apresentados referem-se a estudos realizados no Serviço de Saúde da RAM, na área da ginecologia e obstetrícia.

Maria Inês Sargaço apresentou uma análise do resultado histológico e do perfil das doentes com persistência de lesões de baixo grau do colo do útero submetidas a excisão da zona de transformação. A médica Maria Inês Barradas analisou a atividade e resultados do Setor de Patologia Cervical e do rastreio oportunista na Madeira nos últimos 24 anos, antes da implementação do programa de rastreio organizado.