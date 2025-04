O Clube Naval do Funchal (C.N.F.), em parceria com a Associação de Judo da Madeira, anunciou a realização de dois importantes eventos dedicados à modalidade de judo: as Jornadas da Juventude e o Torneio Aniversário do Clube Naval do Funchal. Ambos os eventos acontecerão no Complexo Desportivo do C.N.F., ao longo do dia 10 de maio.

“As Jornadas da Juventude pretendem promover o desporto entre os jovens atletas, proporcionando uma experiência competitiva saudável e educativa”, informou o CNF em nota de imprensa.

O evento contará com provas divididas por faixas etárias:

· 09h00 – 09h30: Atletas nascidos após 2019

· 10h00 – 10h30: Atletas nascidos em 2017 e 2018

· 11h00 – 11h30: Atletas nascidos em 2015 e 2016

· 12h30 – 13h30: Atletas nascidos em 2013 e 2014

Na parte da tarde, será a vez do Torneio Aniversário do C.N.F., que celebra mais um ano de dedicação ao judo e ao desporto regional. O programa inclui:

· 11h30 – 13h00: Torneio Randori-no-Kata (Nage-no-Kata e Katame-no-Kata) e Kodomo-no-Kata

· 13h00 – 14h00: Convívio de Masters

· 14h30 – 18h00: Torneio Aniversário do C.N.F.

“Estes eventos contam com o apoio de diversos parceiros que reconhecem a importância do judo como instrumento de formação, disciplina e inclusão social”, conclui.