O Forum Madeira, Centro Comercial gerido e comercializado pela CBRE, assinala o Dia Mundial do Autismo, celebrado no passado dia 2 de abril, com a realização de uma sessão de cinema especial dedicada a pessoas com este diagnóstico.

Organizada em parceria com a Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo da Madeira, a sessão de cinema irá realizar-se amanhã, dia 10 de abril às 10h30, para um grupo de pessoas que está em ATL com a associação.

Além desta iniciativa, o Forum Madeira tem vindo a promover um conjunto de ações no âmbito do autismo, no sentido de sensibilizar a comunidade e ajudar as pessoas com transtorno do espetro autista, relembra o centro comercial em nota de imprensa.

Acrescenta também que desde o ano passado, o Forum Madeira tem promovido a “Hora Tranquila”, uma iniciativa que pretende reduzir estímulos visuais e sonoros no centro comercial. Todos os dias, das 10h às 11h, o Forum Madeira tem implementado um conjunto de medidas com o intuito de integrar os clientes com autismo, nomeadamente desligar o som ambiente, reduzir a intensidade da luz ou disponibilizar no Balcão de Informações bloqueadores de som.

Em parceria com a APPDA Madeira, o centro comercial também faculta formação específica no âmbito do espetro do autismo às equipas internas e lojistas, para que fiquem capacitados para identificar e lidar com eventuais ocorrências.

“Estas ações refletem o compromisso do Forum Madeira no que respeita à valorização do bem-estar e inclusão das pessoas com autismo quer na sociedade, quer no próprio ambiente do centro comercial”, conclui.