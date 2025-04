A petição dirigida ao Governo Regional da Madeira e à Câmara Municipal do Funchal, exigindo leis mais rigorosas e fiscalização eficaz para proteger os animais contra a crueldade e negligência, já foi subscrita por mais de 1.100 pessoas.

Intitulada ‘Paraíso para Turistas – Inferno para os Animais’, a petição tem como principal objetivo acabar com a crueldade contra os animais na Madeira.

“A Madeira tem sido um exemplo de limpeza, beleza e hospitalidade para turistas e visitantes, mas é um péssimo exemplo na proteção dos seus animais. Com o aumento da interação global e a sua apresentação como um destino popular, será cada vez mais difícil para a Madeira esconder este aspeto negativo: o mau tratamento dos animais. A Madeira tem a oportunidade de se tornar um exemplo de proteção animal, e isso só acontecerá com leis mais rigorosas e fiscalização eficaz. Muitos países e regiões ao redor do mundo implementaram leis que restringem o acorrentamento e o confinamento de cães. Estes incluem Austrália, Áustria, Canadá, Alemanha, Suécia, Estados Unidos e outros. É hora de a Madeira se juntar a esses países para proteger os seus animais”.