Artistas Bru Junça e Renata Bueno protagonizam um momento de partilha com a população sénior madeirense, através da oralidade e do desenho, de 9 a 12 de abril.

A Biblioteca Municipal do Funchal será palco, de 9 a 12 de abril, do projeto ‘AconTECER’, um ciclo de encontros promovido pelo Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal. A iniciativa integra o projeto de educação e mediação cultural ESCUTO – Espaço Cultural para Todos e visa criar momentos de partilha entre as artistas Bru Junça e Renata Bueno e a população sénior da Madeira, promovendo um diálogo sensível através da oralidade e do desenho.

Segundo explicou a organização ao JM, este evento “pretende valorizar o tempo da escuta e do olhar sensível, proporcionando um espaço de encontro entre gerações e fomentando o reconhecimento da memória coletiva”.

Os encontros decorrerão nos dias 9, 10 e 11 de abril, com sessões às 10h00 e às 14h30, onde Bru Junça contará histórias tradicionais, enquanto Renata Bueno retratará os participantes através do desenho. No dia 12 de abril, às 11h00, está programada uma sessão especial para famílias, procurando sensibilizar as gerações mais jovens para a importância da escuta e da preservação das histórias e vivências dos mais velhos.

O resultado destes encontros será materializado numa exposição no hall da Biblioteca Municipal do Funchal, patente de 14 a 30 de abril, das 9h00 às 18h00. A inauguração da mostra está marcada para o dia 12 de abril, às 16h00.

O projeto ‘AconTECER’ destaca-se pelo seu caráter artístico e comunitário, unindo literatura oral e artes visuais num processo de criação partilhado. As artistas envolvidas, Bru Junça e Renata Bueno, trazem até ao Funchal uma vasta experiência em mediação cultural e artística, com trabalhos reconhecidos em Portugal e no estrangeiro.

A iniciativa, conforme remata a CMF, reforça a missão da Biblioteca Municipal do Funchal como espaço de encontro, aprendizagem e promoção da memória coletiva.