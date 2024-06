Euro2024: Pedro Neto está “fresquinho” e a “200%” apesar das lesões

O extremo Pedro Neto garantiu hoje que está “fresquinho” e a “200%”, apesar dos problemas físicos que teve durante a temporada no Wolverhampton, e considerou que Portugal está no Euro2024 de futebol para “ganhar”.

“Contra a Finlândia senti-me muito bem. Senti-me fresquinho. Por ter estado parado, isso também me deu algum tempo de descanso. Esse jogo foi bom para ganhar ritmo e sinto-me a 200%”, afirmou Pedro Neto em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Devido a duas lesões musculares, o extremo fez apenas 12 minutos nos últimos dois meses da época e acabou por ser uma das surpresas da lista de convocados do selecionador Roberto Martínez.

“A esperança está sempre presente. Fiz uma época muito boa, mas depois as lesões não são fáceis de lidar. Fiz muitas assistências, marquei golos e, quando estive com a seleção antes, fiz um bom trabalho. Dou a minha resposta dentro de campo”, disse.

Neto reforçou que está “completamente apto” para participar no Euro2024 e reforçou que Portugal vai à Alemanha para vencer a competição.

“Portugal quando entra numa competição é sempre para ganhar”, frisou.

O jogador de 24 anos abordou ainda o particular de sábado com a Croácia, equipa que também vai participar no Europeu, naquele que vai ser o regresso da seleção nacional ao Estádio Nacional após uma década de ausência.

“Sabemos da qualidade da Croácia, uma equipa que tem ido longe nas fases finais. Vai ser um jogo difícil. E, claro, vai ser especial jogar no Estádio Nacional”, concluiu.