Os adeptos portugueses - e não só - estão confiantes num triunfo de Portugal frente à Geórgia, na terceira jornada do Grupo F do Euro2024 de futebol, que se disputa hoje, numa tarde quente em Gelsenkirchen.

Cerca de três horas antes do início da partida, agendada para as 21:00 locais (20:00 em Lisboa), os termómetros em Gelsenkirchen ultrapassam os 30 graus, com os adeptos presentes junto à Veltins Arena a procurarem as poucas sombras existentes para se ‘refugiarem’ do sol.

Em qualquer espaço que exista uma sombra, seja de uma árvore ou de uma qualquer instalação, está um amontoado de adeptos com as cores das duas seleções, que aguardam pela abertura de portas para entrarem no estádio.

As bebidas frescas são também uma preciosidade e nem os elevados preços praticados são um impedimento para os fãs.

Rui Barreiro, que também procurava uma sombra no exterior, viajou de Zurique, na Suíça, com as mulher e os dois filhos, para assistir ao jogo de Portugal frente à Geórgia, confiante em mais um triunfo luso, depois das vitórias frente à República Checa (2-1) e Turquia (3-0).

“É uma emoção estar aqui e temos gostado de ver Portugal neste Europeu. Vencer hoje, apesar de já valer pouco, tem sempre alguma importância, nem que seja pela motivação que vai dar para o próximo jogo”, disse em declarações à Lusa.

O adepto luso confessou ainda que entre as hipóteses para os oitavos de final, Hungria ou Eslovénia, prefere a formação húngara, realçando as dificuldades que a seleção das ‘quinas’ vai ter de enfrentar num percurso que deseja triunfante, com a presença de França e Espanha, por exemplo, no lado do quadro de Portugal.

A mulher, Maria José Barreiros, está mais confiante do que o marido, acreditando que Portugal vai “vencer todos” rumo ao desejado título, na final que se vai disputar em Berlim.

Para além dos adeptos da seleção portuguesa, existem também os adeptos de Cristiano Ronaldo, que não se poupam a esforços para ver o capitão da formação lusa ao vivo, nem que isso implique uma viagem de 10 horas.

Foi isso que fez um casal oriundo da China, que está em Gelsenkirchen, ambos equipados a rigor com as cores de Portugal e a camisola ‘7’, para assistir à partida, satisfeitos por Ronaldo estar confirmado no ‘onze’ e crentes num triunfo luso no Euro2024.

Outros quatro adeptos, que estavam no exterior a pintar a bandeira portuguesa no rosto, deslocaram-se desde o Vietname de propósito para ver Ronaldo, um fenómeno muito visto neste Europeu, com o ‘sete’ a mover multidões.

O Geórgia-Portugal, primeiro jogo oficial entre as duas seleções, vai decorrer na Veltins Arena, em Gelsenkirchen, e terá arbitragem do suíço Sandro Scharer.

A seleção das ‘quinas’ já tem assegurada a presença nos oitavos de final como primeiro da ‘poule’ F e sabe que vai defrontar na segunda-feira a Hungria, terceira do Grupo A, ou a Eslovénia, terceira do C, enquanto a estreante Geórgia precisa de ganhar para se qualificar.