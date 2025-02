O Estoril Praia denunciou hoje um alegado caso de racismo no jogo de sábado frente ao Nacional, da 22.ª jornada da I Liga de futebol, na Madeira, pedindo “responsabilidade de todos os intervenientes”, “respeito” e “dignidade humana”.

“No decorrer da primeira parte do jogo de ontem [sábado] ocorreu uma situação que, aos dias de hoje, não cabe no desporto. A Estoril Praia – Futebol SAD vem reforçar a responsabilidade de todos os intervenientes no jogo para deixar qualquer ato de discriminação racial de fora do futebol e do desporto”, pode ler-se em comunicado publicado no site oficial dos estorilistas.

Na mesma mensagem, o Estoril Praia pede “responsabilidade de todos” para que “o futebol seja um espaço de inclusão, onde a diversidade seja celebrada e a rivalidade se limite ao jogo dentro das quatro linhas, sem nunca ultrapassar os limites do respeito e da dignidade humana”.

O emblema da Linha de Cascais optou por não divulgar a identidade do jogador visado e, no final da nota emitida, “manifesta o seu apoio” a “todos os atletas que sofrem com este tipo de discriminação.

Na véspera, Ian Cathro já havia abordado o eventual episódio na conferência de imprensa que se seguiu à partida, que terminou empatada 2-2, na Choupana.

“Acho que é muito importante dizer uma coisa antes de falar do jogo, é muito importante dizer de uma forma séria que houve um momento de racismo contra um dos nossos jogadores na primeira parte. É algo que, obviamente, sinto a responsabilidade de dizer. Não podemos esconder estes momentos. Obviamente tem de haver algum processo ou protocolo, porque todos nós temos a responsabilidade de não ter atletas a viver assim”, afirmou o treinador, incomodado com o sucedido.